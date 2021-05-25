МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Добиться понижения уровня бедности в два раза можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет, заявил в интервью "Известиям" председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В Совфеде рассказали, как снизить уровень бедности

По его словам, это можно сделать за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам.

Кудрин поддержал подход по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз, применяемый с этого года этот при назначении пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Минтруд предлагает его распространить и на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 и беременным женщинам в трудной ситуации.

"Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", — сказал Кудрин.

Эти правила предусматривают большой объем собственности — в совокупности семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры социальной поддержки. Также в случае земельных наделов не учитываются дальневосточные гектары.

По мнению Кудрина, требования могли бы быть и жестче. "Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход", — сказал он.

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