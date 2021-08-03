МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник намерены внести в Государственную думу проект закона, предусматривающего увеличение предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей, текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, председателя комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. За расходы на спорт россияне могут получить налоговый вычет

Как уточняется в пояснительной записке, предлагается внести изменение в Налоговый кодекс РФ, согласно которому предельный размер социального налогового вычета вырастет со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей.

Авторы напомнили, что в Налоговом кодексе РФ установлено, что социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации предоставляются в размере фактически произведенных расходов, однако в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период.

Таким образом, подчеркивается в пояснительной записке, получить не более 15,6 тысячи рублей за налоговый период — 13% от этой суммы — могут официально работающие граждане, направившие в течение года средства на социальные нужды.

Однако, как уточняют авторы инициативы, предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тысяч рублей установлена более 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялась. В то же время, по их словам, стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно повышались в среднем на 10%, рубль, как оценивают специалисты, обесценился почти втрое.

Также отмечается, что, по данным Росстата, за прошлый год реальные денежные доходы упали на 3,5% и оказались на 10,6% ниже уровня доходов 2013 года, несмотря на антикризисные социальные выплаты, в том числе повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. Кроме этого, уточняется, что, по данным ЦБ, инфляция в этом году складывается выше прогнозной, на 15 марта рост цен составил 5,8%.

"Принятие законопроекта позволит гражданам вернуть не более 46,8 тысяч рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц за налоговый период, то есть повысить, хоть и незначительно, их доходы, сделать более доступными для них качественное образование и медицинские услуги", — говорится в записке.

Вступление в силу этого закона предполагается с 1 января 2022 года.

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