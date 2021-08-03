МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года (завершился 30 июня) сократилась в годовом выражении на 5% и составила 6,991 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,32 доллара против 0,33 доллара по итогам аналогичного периода предыдущего фингода. Скорректированная EBITDA снизилась за указанный период на 5% и достигла 7,532 миллиарда долларов. Выручка Alibaba при этом увеличилась на 34%, до 31,865 миллиарда долларов.

"Alibaba начала новый финансовый год с хороших квартальных результатов. За квартал, который завершился в июне, число активных потребителей экосистемы Alibaba в мире достигло 1,18 миллиарда, что на 45 миллионов больше, чем в мартовском квартале, включая 912 миллионов потребителей в Китае", — заявил главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang), чьи слова приводятся в релизе.

Компания также объявила об увеличении программы обратного выкупа акций с 10 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов, что является крупнейшей программой buy back в истории компании.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.