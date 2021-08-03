МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Вопрос повышения планки госдолга вновь тревожит умы американских конгрессменов, тем временем, инвесторы в доллар озабочены его перспективами на этом фоне. Они не исключают как укрепления, так и проседания американской валюты – в зависимости от того, как развернется ситуация. Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга

Министерство финансов США достигло потолка госдолга, установленного конгрессом, и призывает законодательный орган вновь его поднять. По состоянию на 1 августа 2021 года лимит на госдолг составляет 22 триллиона долларов плюс дополнительные заимствования за период с августа 2019 по 31 июля 2021 года, когда потолок повышался автоматически.

Министр финансов Джанет Йеллен обратилась к руководству конгресса с письмом, сообщив, что ведомство приступило к "экстраординарным" мерам по временным заимствованиям в отсутствие законодательно утвержденного нового лимита на госдолг.

"Период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределенность, связанную с экономическим влиянием пандемии. Таким образом, я при всем уважении призываю конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединенных Штатов и предпринять действия как можно скорее", — говорится в письме Йеллен.

ВОПРОС ПРЕСТИЖА И ПЕРСПЕКТИВ

Так как дефолтов в истории федеральных заимствований США еще не было, вероятность установления нового потолка госдолга близка к 100%, сходятся во мнение опрошенные эксперты.

Во-первых, расклад, при котором Конгресс США допустит дефолт по облигациям, даже не просматривается – такого не было больше 40 лет и вряд ли повторится сейчас. Во-вторых, американские парламентарии уже одобрили пакет развития инфраструктуры, под который так или иначе все равно придется занимать деньги на рынке, поясняет эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Поэтому не поднять потолок госдолга сейчас будет равно не просто выстрелу себе в ногу, а выстрелу в обе ноги", — уверен он.

К тому же США не могут допустить дефолт по долгу, объем которого стал столь астрономическим, хотя бы просто потому, что это больше уже не вопрос экономики, а скорее вопрос веры, престижа и перспектив существования Америки, добавляет генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.

"Поскольку бюджет США остается дефицитным в обозримом будущем, потолок госдолга будет повышен как минимум на сумму в 1.5 трлн долларов. Именно столько по прогнозам составит чистый объем выпуска долговых обязательств в 2022 году, то есть до уровня в 30 трлн долларов", — говорит эксперт.

Но учитывая возможные дополнительные обязательства предлагаемых сейчас законопроектов, на годовом горизонте лимит долга придется увеличивать не менее, чем на 2 трлн долларов, подчеркивает он. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

При этом ожидать чего-то большего сложно, поскольку в следующем году предстоят выборы в Конгресс, где республиканцы и демократы схлестнутся в жесткой борьбе, и вновь лимит долга и бюджетные расходы станут предметами внутриполитического торга, а не вопросами экономики, считает Лосев.

Напомним, в 2017 и 2019 годах Штаты по 4-5 месяцев жили в условиях ограничений по долгу. И как следствие тогда были сокращены выплаты бюджетникам, многие сотрудники были уволены.

"Жесткие споры в нижней палате США как раз были во времена противостояния демократического большинства и президента-республиканца, сейчас, когда контроль за демократами, ситуация с ограничением долга может разрешиться быстрее", — отмечает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

РЕАКЦИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Повышение лимита по госдолгу США, как и тяжба вокруг него, уже стали рутиной в последние годы.

"Это уже обыденный процесс, к которому все привыкли, и он не несет в себе каких-либо серьезных последствий для иностранных рынков", — считает Русецкий.

Никакой серьезной реакции на подъем предельного уровня госдолга от доллара ждать не стоит. Максимум можно ожидать незначительного укрепления американской валюты относительно других ведущих мировых расчетных единиц, но серьезных изменений именно из-за этого фактора не будет, соглашается с ним Переславский.

"Куда более серьезно на рынок может повлиять предстоящее заседание ФРС в Джексон-Холле, на котором может быть объявлено о сворачивании или сокращении программы поддержки и выкупа активов с рынка", — отмечает он.

А вот по мнению Лосева, любое решение по увеличению лимита долга США приведет к некоторому ослаблению доллара по отношению к другим основным мировым валютам, а также высокодоходным валютам развивающихся стран, включая рубль. Крупнейшие банки мира предложили свой план по спасению планеты

"Новые долги означают дополнительную денежную эмиссию, потому что доллары ФРС возникают в обмен на долг Казначейства США, а новая эмиссия увеличивает предложение долларов на финансовом рынке", — поясняет эксперт свою позицию.

Не исключено, что мы вновь сможем увидеть евро к доллару на уровне 1.20, британский фунт по 1.41, а рубль преодолеет отметку в 72, прогнозирует Лосев.

Переславский настаивает на более предсказуемом поведении доллара: прогноз по валюте на август можно дать следующий: 1,16-1,19 к евро, рубль останется в текущем диапазоне без сильных колебаний.