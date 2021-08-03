МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывает неполадки, "лишен возможности управляться", следует из данных на портале отслеживания судов Marine Traffic.

Статус судна на портале обозначен как "лишено возможности управляться" (Not Under Command).

Ранее британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе. Речь шла об уведомлении "красного" уровня (нападение, угон, инцидент, похищение) к востоку от Фуджейры (ОАЭ). "Ведется расследование", — говорится в уведомлении UKMTO.