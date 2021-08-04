МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Безусловный базовый доход появится в России в связи с сокращением рабочих мест из-за автоматизации производства, так что государство будет вынуждено обеспечивать граждан регулярными выплатами, предположил в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев. Эксперт оценил идею платить семьям по 10 тысяч рублей

"Если говорить о безусловном базовом доходе, это вопрос очень обсуждаемый и очень спорный. И он на самом деле не в росте стоимости продукции, а в том, что количество высокооплачиваемых и квалифицированных рабочих мест с учетом развития технологий уменьшается, а людей становится больше. И людям нужно просто на что-то жить и что-то потреблять, поэтому создается вопрос о том, как прокормить и содержать население", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что вопрос о безусловном базовом доходе широко обсуждается во всем мире. "Об этом говорит Илон Маск. Билл Гейтс говорит о том, что нужно выплачивать безусловный базовый доход. По сути дела, реализуются социалистические идеи, чтобы люди получали деньги просто так. На самом деле им просто оплачивают то, что они родились, и потому, что они не могут найти себе работу. И это глобальная проблема, и она приходит в Россию", — сказал Жигарев.

По мнению депутата, автоматизация многих процессов приведет к тому, что россияне будут терять источники доходов. "Вы знаете, что сегодня в том же Сбербанке 95% исковых юридических документов оформляет компьютерная программа, то есть, вымывается ряд профессий, которые вчера были, а завтра их уже не будет, соответственно, освобождается большое количество людей, у которых просто не будет формироваться источников дохода", — отметил парламентарий.

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