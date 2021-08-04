МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Почти 50% россиян считают, что формат удаленного высшего образования им бы не подошел, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости. Около 5% работников в России полностью перешли на удаленку

Оно проходило с 1 по 3 августа 2021 года. Охват составил почти 350 тысяч пользователей, среди которых 73% мужчин и 27% женщин в возрасте от 25 до 64 лет.

"Почти половина… россиян (48%) ответили, что им не подошёл бы формат дистанционного высшего образования, 21% не против новых форм обучения. 31% уже учились дистанционно, и среди них 19% это не понравилось, а 12%, наоборот, оценили преимущества такого формата", — говорится в исследовании.

Кроме того, 43% респондентов полагают, что без высшего образования не построить успешную карьеру, 26% признают важность диплома, но считают нужнее практические навыки, 17% получали высшее образование для эрудиции, а не для карьеры.

При этом 66% опрошенных имеют высшее образование, 18% получили несколько, а 8% либо нигде не учились после школы, либо имеют неоконченное высшее. Более половины (55%) оканчивали программы специалитета, 24% опрошенных имеют диплом магистра, 12% являются бакалаврами и лишь 9% имеют ученую степень кандидата или доктора наук.

"45% опрошенных россиян работают по той специальности, которую приобрели в университете. Каждый пятый выбрал смежную сферу деятельности, 16% сменили профессию без дополнительного обучения, 11% респондентов для новой работы пришлось получать новое образование. Только 8% признались, что изначально им был нужен только диплом и работать по специальности они не планировали", — отмечает компания.

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