МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Пандемия новой коронавирусной инфекции и введенный многими странами локдаун ускорили переход человечества к новому технологическому укладу — распределенному образу жизни и автоматизации промышленности и сферы услуг, рассказал в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов. Более половины компаний частично или полностью работают удаленно

"Коронавирус не создал ни одной новой тенденции, а лишь резко проявил те, которые возникли раньше. Во-первых, достаточно давно шла речь о более распределенном образе жизни: дистанционная работа, дистанционные коммуникации, дистанционное образование. Это тренды, которые развивались последние 20 лет", — сказал Кузнецов.

Во-вторых, отметил он, в период пандемии усилился тренд на автоматизацию и замену людей роботами для стабилизации ситуации в промышленности и сервисных службах, когда сотрудники из-за карантина или болезни не могут выйти на работу.

"Считаю, что в этом смысле коронавирус ускорил переход к новому технологическому укладу. А учитывая, что с вирусом нам жить еще долго, то наметившиеся процессы сохранятся", — отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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