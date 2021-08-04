ФТС: за январь-май 2021 года Россия продала за рубеж вакцин для людей на 303,6 миллионов долларов
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объём российского экспорта вакцин для людей в январе-мае 2021 года составил 303,6 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Речь идёт о фармацевтической продукции по классификационному коду ТН ВЭД 3 002 200 009 ("прочие вакцины для людей"). Объём физических поставок за рубеж в указанный период составил 159 тонн.
В Министерстве промышленности и торговли РБК уточнили, что экспорт вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции также идет под этим кодом: "Безусловно, рост объемов экспорта продукции [под этим кодом] связан прежде всего с осуществлением поставок противоковидных вакцин на международные рынки".
Всего за три предыдущих года (2018-2020 годы) Россия экспортировала 468,3 тонны препаратов по названному коду. Их общая стоимость составила 182,1 миллионов долларов. Таким образом, всего за полгода экспорт вакцин почти в два раза превысил показатель трёх предыдущих лет.
Отмечается, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. на сегодняшний день этот препарат зарегистрирован в 69 странах.
https://1prime.ru/state_regulation/20210804/834369535.html