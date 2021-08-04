МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объём российского экспорта вакцин для людей в январе-мае 2021 года составил 303,6 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Вирусолог рассказал, что будет при отказе от второй дозы вакцины

Речь идёт о фармацевтической продукции по классификационному коду ТН ВЭД 3 002 200 009 ("прочие вакцины для людей"). Объём физических поставок за рубеж в указанный период составил 159 тонн.

В Министерстве промышленности и торговли РБК уточнили, что экспорт вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции также идет под этим кодом: "Безусловно, рост объемов экспорта продукции [под этим кодом] связан прежде всего с осуществлением поставок противоковидных вакцин на международные рынки".

Всего за три предыдущих года (2018-2020 годы) Россия экспортировала 468,3 тонны препаратов по названному коду. Их общая стоимость составила 182,1 миллионов долларов. Таким образом, всего за полгода экспорт вакцин почти в два раза превысил показатель трёх предыдущих лет.

Отмечается, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. на сегодняшний день этот препарат зарегистрирован в 69 странах.