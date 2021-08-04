МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Действия Банка России могут привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал. Об этом заявил в своем Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска.

"Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию", — пояснил он. Дерипаска предсказал США дефолт

Предприниматель считает, что компаниям тяжело создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.

"Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние", заметил Дерипаска.

По этой причине он призвал не ждать скорого повышения доходов граждан и модернизации промышленности.

Как отмечает РИА Новости, миллиардер неоднократно выступал с критикой политики Центробанка. Недавно он назвал повышение ключевой ставки безумием и заявил, что регулятор "зажимает деньги для бизнеса". Однако президент России Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.