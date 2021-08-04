МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Урожай овощей, который ожидается в России в текущем году, позволит полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильные цены, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

"Мы видим прирост по объемам производства всего ассортимента "борщевого набора", как по моркови, так и по капусте, луку, огурцам. Мы рассчитываем, что суммарный валовый объем овощей у нас в текущем году составит в пределах 5,6 миллиона тонн, это плюс 200 тысяч тонн к уровню прошлого года", — сказал Хатуов в ходе заседания рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на продукты.

"Тем самым Минсельхоз России подтверждает, что объемы производства в организованном секторе позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на российском рынке", — добавил первый замминистра.

По данным Росстата, урожай картофеля в России в 2020 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составил 6,811 миллиона тонн, сократившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Урожай овощей открытого грунта в данных категориях хозяйств снизился на 0,9% и составил 5,43 миллиона тонн.

По словам Хатуова, несмотря на специфические климатические условия, производство картофеля в 2021 году может достичь 7,2 миллиона тонн.

Первый замглавы Минсельхоза также указал, что на рынках и ярмарках реализуется продукция не только организованного сектора производства сельхозпродукции, но и выращенная в личных подсобных хозяйствах.

"Она выступает дополнительным подспорьем", — сказал он.