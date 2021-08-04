КИЕВ, 4 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций на три года против ряда физических и юридических лиц, в том числе, в отношении Wildberries, детали плана не сообщаются. Трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО Украины на три года против ряда физлиц и юрлиц. В списке юрлиц указаны названия компаний в РФ, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Украина опровергла сообщения о скором скачке цен на электричество

Санкции, в том числе, введены против некоммерческих организаций "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция — Крым".

Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").

"Предлагается одобрить план реализации выполнения решения СНБО от 16 июля 2021 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенных в действие указом президента 23 июля 2021 года №304", — заявил министр кабинета министров Олег Немчинов в ходе заседания.

Также кабмин одобрил план организации выполнения решения СНБО "о дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в области гражданства", введенного в действие указом президента от 23 июля 2021 года №305. Детали плана, а также решения СНБО не указываются.

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