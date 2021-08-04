МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. После открытия газопровода "Северный поток 2" Украина уже не сможет рассчитывать на то, что на фоне неизбежных потерь Киева западные страны будут выражать возмущение, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Джон Рюль. В Госдуме оценили петицию стран Евросоюза по "Северному потоку-2"

По его словам, Европа по-прежнему сильно зависит от природного газа из России, основного поставщика голубого топлива. В то же время проект ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, особенно таких стран, как Польша и Украина, отмечает автор.

Россия скоро сможет наказать Украину и, в более широком смысле, Восточную Европу, остановив транзит газа по ее территории и в то же время не угрожая положению приносящих прибыль западноевропейских покупателей — соответственно, готовность Евросоюза выступить в качестве посредника в этой ситуации ослабнет, подчеркнул обозреватель.

Рюль также отметил, что Украина из-за предстоящего ограничения транзита рискует не только потерей платы за прокачку газа, но и лишением доступа к жизненно важному источнику энергии — и международного резонанса этот исход не вызовет.

Страны Восточной Европы, получающие газ через украинские трубопроводы, окажутся в такой же проблемной ситуации, добавил автор.

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