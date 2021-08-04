Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 330 тыс. - хуже прогноза
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 330 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 695 тысяч.
Показатель июня был при этом пересмотрен до роста на 680 тысяч с роста на 692 тысяч.
В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в июле выросло на 91 тысячу, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 132 тысячи, а крупные компании увеличили штат на 106 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 318 тысячи, в секторе производства товаров — на 12 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в июле вырос на 1 тысячу, в промышленном секторе — на 8 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — на 3 тысячи.
"Восстановление рынка труда продолжает демонстрировать неравномерный прогресс, но тем не менее прогресс. Июльские данные свидетельствуют о заметном замедлении темпов роста занятости по сравнению со вторым кварталом", — отметила главный экономист ADP Нела Ричардсон (Nela Richardson).
https://1prime.ru/state_regulation/20210804/834373350.html