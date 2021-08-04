МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Экипаж танкера Asphalt Princess после его захвата в Оманском заливе сумел заблокировать двигатели и, таким образом, пресечь попытку угона, сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Lloyd's List сообщил, что захваченный танкер идет в сторону Ирана

Ранее международное ценовое агентство Argus со штаб-квартирой в Лондоне сообщало, что судно Asphalt Princess было атаковано группой иранцев.

В материале Times говорится, что иранцы хотели вернуть судно в один из иранских портов. Однако, поскольку танкер с заблокированными двигателями не мог двигаться, они "бежали" с него при приближении военных кораблей США и Омана.

Посольство Ирана в Великобритании ранее заявляло, что Иран не имеет подтверждения каких-либо новых инцидентов с торговыми судами в регионе Персидского залива.

Один из членов экипажа сообщал, что танкер отправлялся из иранского порта Бендер-Аббас в Ормузском проливе. Согласно данным аналитической компании Vortexa, пунктом назначения являлся оманский порт Сухар.

Во вторник британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). В уведомлении на ее сайте говорилось, что речь идет о возможном захвате судна.

В среду UKTMO сообщила, что захватчики покинули подвергшееся нападению в Оманском заливе судно, оно находится в безопасности. В МИД Великобритании РИА Новости во вторник сообщили, что в срочном порядке расследуют инцидент на судне близ ОАЭ.

В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника. МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.