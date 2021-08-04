МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в РФ — на уровне 0,06%, с начала года по 2 августа рост потребительских цен составил 4,53%, сообщила служба.

"За период с 27 июля по 2 августа 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,94%, с начала августа — 99,98%, с начала года — 104,53%", — говорится в сообщении.

В предыдущую неделю Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. До этого на неделе с 13 по 19 июля Росстат фиксировал дефляцию, которая составила символические 0,01%.

Рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо — на 0,1%.

Продолжили дорожать отслеживаемые Росстатом в еженедельном режиме стройматериалы: доски обрезные — на 1,5%, металлочерепица — на 0,6%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 0,3%.

Росстат также отмечает, что цены на путевки в дома отдыха и пансионаты снизилась на 1,1%, на проживание в однозвездочных и двухзвездочных гостиницах, а также мотелях и хостелах — на 0,2-0,6%, а средняя цена поездки на отдых в Турцию — на 5,2%, При этом цены на проживания в российских гостиницах 3-5 звезд выросли на 1,4-2%, на путевки в санаторий — на 0,4%.