КИЕВ, 4 авг — ПРАЙМ. Хозяйственный суд Запорожской области повторно вернул в государственную собственность Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), удовлетворив иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, говорится в сообщении САП в среду.

В июле 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК). Законность этого решения подтвердил апелляционный суд, однако Верховный суд Украины решил отправить дело на новое рассмотрение.

"Четвертого августа 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращение государству цельного имущественного комплекса комбината", — говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала соответствующее исковое заявление с требованием расторгнуть договор об учреждении ООО "ЗТМК", как таковой, противоречащий интересам государства в суд в 2016 году. По данным ведомства, в 2013 году фонд госимущества (ФГИ) по результатам конкурса заключил договор с оффшорной компанией Tolexis Trading limited (Кипр) об учреждении ООО "ЗТМК", чтобы частный инвестор вошел в предприятие и привлек инвестиции на модернизацию производства. Кипрская компания осуществила вклад в размере 110 миллионов долларов для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 — I квартала 2015 годов.

Однако, по данным САП, инвестор не выполнил свои обязательства по вложению средств, менеджмент предприятия растратил эти инвестиции на погашение задолженностей ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. Сообщается, что в дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

Поэтому СПА подала в суд, инициировав расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращении комбината полностью в сферу государственного управления.

ЗТМК производит титановую продукцию высокого качества и является единственным в Европе производителем металлического губчатого титана. Государство владеет контрольным пакетом ЗТМК, структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF — 49%.