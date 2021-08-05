МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. На фоне пандемии COVID и вызванного ею спада экономики российские власти захотели тратить на восстановление больше. Об этом сообщают "Ведомости". Для этого Минфин предлагает нарастить заимствования и смягчить бюджетное правило, ограничивающее расходы бюджета. Составлен рейтинг вакансий с удаленной работой в августе

Меры по наращиванию расходов бюджета подробно расписаны в обращении замминистра экономического развития Полины Крючковой к аппарату правительства, на которое ссылается издание.

Среди них повышение прогнозного уровня доходов бюджета на ближайшие три года. Отмечается, что это станет возможным благодаря более значительному по сравнению с нынешними плановыми значениями росту ВВП. Минэкономразвития ожидает поступление в бюджет на уровне 23,5, 24,6 и 25,8 триллиона рублей в 2022-2024 годах, что в общей сложности на 2,4 триллиона больше нынешних плановых показателей.

Помимо этого, предлагается смягчить параметры бюджетного правила, введенного в 2017 году для снижения зависимости от сырьевого экспорта. Согласно ему, нефтегазовые сверхдоходы при цене нефти выше прогнозной направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не могут быть использованы на текущие цели.

В частности, по мнению Минэкономразвития, следует увеличить показатель структурного первичного дефицита бюджета (определяется как разность между допустимыми по бюджетному правилу и реальными расходами). По действующему плану, в следующем году он должен равняться 585 миллиардам рублей, однако ведомство предлагает повысить его до 1,46 триллиона, как и в нынешнем году.