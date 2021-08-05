МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Норникель" в 2021 году ожидает сохранения дефицита никеля на мировом рынке, а в следующем — появления профицита, следует из сообщения компании. Помимо этого, "Норникель" ожидает в текущем году дефицита на мировом рынке палладия в объеме 0,9 миллиона унций, говорится в сообщении. "Норникель" также опубликовал данные по чистой прибыли по МСФО за первое полугодие.

НИКЕЛЬ

По оценке компании, в первом полугодии 2021 года на рынке никеля образовался временный дефицит в размере 87 тысяч тонн, и прежде всего в высококачественном сегменте, что подтверждается снижением запасов, ростом премий и географическим арбитражем по определенным формам продукции. В правительстве оценили перспективы дефицита товаров

Совокупные биржевые запасы на Лондонской бирже металлов и Шанхайской фондовой бирже снизились на 10% — с 265 до 238 тысяч тонн, отражая сложившийся дефицит.

"Прогноз по рынку никеля: нейтральный в краткосрочной перспективе, но оптимистичный в долгосрочной; ожидаем сохранения дефицита по итогам 2021 года, но профицита в 2022 году на фоне продолжающегося расширения производства в Индонезии", — говорится в сообщении компании.

"Сектор аккумуляторных батарей, демонстрирующий двузначные темпы роста благодаря мерам господдержки, законодательным инициативам и снижению себестоимости производства, продолжит быть главным драйвером спроса в течение следующих 5-10 лет по мере того, как мир будет двигаться к углеродной нейтральности", — добавляет "Норникель".

ПАЛЛАДИЙ

Как отмечает компания, в первом полугодии цена на палладий достигла нового исторического максимума почти в 3 тысячи долларов за унцию на фоне восстановления автомобильного сектора и перебоев поставок, вызванных инцидентами на активах "Норильского никеля". При этом проект по замене палладия платиной в автокатализаторах все еще не получил широкого распространения и не влияет на спрос на металл.

"Прогноз по рынку палладия: позитивный; ожидается, что в этом году на рынке будет дефицит в 0,9 миллиона унций; автомобильная промышленность демонстрирует уверенное восстановление, в результате чего спрос на палладий вырос на 15% год-к-году; предложение вырастет на 8% год-к-году, ввиду того, что снижение предложения в России будет компенсировано увеличением производства рафинированного металла в Африке и увеличением объема металла, поступающего от вторичной переработки", — говорится в сообщении.

ЧИСИТАЯ ПРИБЫЛЬ

"Норильский никель" по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 4,304 миллиарда долларов, что в 95,6 раза больше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения компании.

Прибыль "Норникеля" в I полугодии 2020 года рухнула из-за резерва под возмещение ущерба от аварии в Норильске. В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" в первом полугодии сократил выпуск никеля на 26%

По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края в марте взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей из-за аварии, тогда же, в марте, "Норникель" выплатил эту сумму.

Выручка за отчетный период выросла на 33,3% — до 8,943 миллиарда долларов прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия, что "более чем компенсировало снижение объема производства, вызванного подтоплениями Октябрьского и Таймырского рудников, а также инцидентом на Норильской обогатительной фабрике в феврале текущего года".

Показатель EBITDA увеличился в 3 раза, до 5,7 миллиарда долларов вследствие роста выручки, а также сокращения расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 миллиарда долларов, связанным с розливом дизтоплива в Норильске. Рентабельность EBITDA составила 64% против 27% годом ранее.

Чистый долг увеличился на 64% до 7,734 миллиарда долларов вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. При этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня незначительно увеличилось и составило 0,7x. Свободный денежный поток сократился на 48%, до 1,397 миллиарда долларов, прежде всего, за счет возмещения экологического ущерба и роста капзатрат.

Объем капвложений вырос на 80%, до 990 миллионов долларов в связи с ростом инвестиций по "Серному проекту", "Южному кластеру", а также увеличением расходов на капитальные ремонты, инвестиции в промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий группы. Чистый оборотный капитал увеличился более чем в 2 раза — до 1,758 миллиарда долларов, в основном, за счет таких сезонных и единоразовых факторов как изменение задолженности по налогу на прибыль и амортизация авансов от покупателей продукции. Компания также подтвердила прогноз по оборотному капиталу на уровне около 1 миллиарда долларов на конец 2021 года.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.