МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует внедрить электронные накладные для автотранспорта: в 2022 году — на добровольной основе, в 2023 году — в качестве обязательной меры, заявил глава министерства Виталий Савельев во время совещания членов правительства с президентом РФ. Путин вызвал в Кремль министра транспорта Савельева

При этом он уточнил, что нововведение будет касаться всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей, операторов электронного документооборота и контрольно-надзорных органов.

С учетом накопленной практики добровольного применения электронных транспортных накладных Минтранс РФ подготовит предложения по закреплению обязанностей их использования, но уже с 2023 года, отметил Савельев.

Если со следующего года электронный документооборот будут пробовать и мягко внедрять, то уже с 2023 года переход на него станет обязательным, подчеркнул министр.

"Мы заставим всех, будем просить всех это использовать, требовать", — отметил министр.

По его словам, это станет важным шагом к поэтапной цифровизации документооборота на автотранспорте. В дальнейшем министерство планирует перевести в электронный формат и путевые листы.

Уже разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в правительство до конца этого года, уточнил Савельев.

Переход на электронные транспортные накладные в сфере автомобильных грузоперевозок позволит сэкономить миллиарды рублей, заявил глава министерства Виталий Савельев во время совещания членов правительства с президентом РФ. В Госдуме призвали ввести "семейные тарифы" на все виды транспорта

Министр отметил, что с 1 января 2022 года состоится переход на электронные накладные для автотранспорта. Нововведение затронет всех участников процесса: грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей, операторов электронного документооборота и контрольно-надзорные органы.

Год оно будет действовать на добровольной основе, а с 2023 года "цифровизация" станет обязательной.

"В 2020 году в России было напечатано более 3 миллиардов транспортных накладных. И 1,560 миллиардов — это первично напечатанные, плюс дубликаты, плюс копии. Это эквивалентно 700 заполненных бумагой железнодорожным вагонам. Интересный показатель, который дают эксперты… стоимость затрат на один бумажный документ — около 100 рублей. Это с учетом оплаты труда, бумаги, краски, электричества и сопутствующих расходов. То есть это миллиарды рублей, которые мы сэкономим", — сказал он.

В дальнейшем министерство планирует перевести в электронный формат и путевые листы. Уже разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в правительство до конца этого года, уточнил Савельев.

"Это позволит перевести более 2 миллиардов путевых листов в электронный вид. То есть 3 миллиарда накладных плюс 2 миллиарда путевых листов — перевод их обеспечит цифровизацию 90% всех перевозочных документов на автотранспорте. И это позволит в свою очередь увеличить коммерческую скорость движения товаров к 2024 году практически вдвое", — рассказал министр.

"Сейчас у нас груз движется примерно 300 км в сутки, то переведя всё в электронную форму к 2024 году, груз будет двигаться как минимум 600 км в сутки", — добавил он.

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