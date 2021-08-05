МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon откладывает возвращение сотрудников в офис до января 2022 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании, направленное сотрудникам.

"В четверг Amazon сообщил, что откладывает возвращение в офис как минимум до 3 января… Решение касается как сотрудников в США, так и в других странах", — говорится в сообщении.

Amazon планировал вернуть сотрудников в офис в сентябре, однако ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной. Компания также планирует требовать от не вакцинировавшихся сотрудников носить маски в офисах.

Ранее на текущей неделе СМИ сообщали об аналогичных планах Microsoft. Компания намерена вернуть сотрудников в офис не ранее 4 октября при условии вакцинации.