Омбудсмен Волынец предложила выплачивать пособие в десять тысяч рублей за диспансеризацию в срок
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В России предлагают ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на официальный документ.
Омбудсмен призывает запустить федеральную программу "Здоровая Россия", которая будет направлена на всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков граждане смогут получать выплату в размере десяти тысяч рублей раз в три года.
Согласно документу, при прохождении медицинского обследования россияне должны будут получить специальный QR-код на портале Госуслуг, который позволит им впоследствии подать заявление на выплату пособия.
По мнению Волынец, данная инициатива должна повысить внимание населения к необходимости заботиться о своем здоровье, так как при обнаружении болезни на ранней стадии можно не только продлить жизнь и улучшить ее качество, но и сэкономить средства из бюджета.
Обращение была направлено в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова.
https://1prime.ru/state_regulation/20210806/834389843.html