МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В России предлагают ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на официальный документ. Финансист объяснил, где лучше хранить свои накопления

Омбудсмен призывает запустить федеральную программу "Здоровая Россия", которая будет направлена на всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков граждане смогут получать выплату в размере десяти тысяч рублей раз в три года.

Согласно документу, при прохождении медицинского обследования россияне должны будут получить специальный QR-код на портале Госуслуг, который позволит им впоследствии подать заявление на выплату пособия.

По мнению Волынец, данная инициатива должна повысить внимание населения к необходимости заботиться о своем здоровье, так как при обнаружении болезни на ранней стадии можно не только продлить жизнь и улучшить ее качество, но и сэкономить средства из бюджета.

Обращение была направлено в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова.