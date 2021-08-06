МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в июле замедлилась в месячном выражении до 0,31% с 0,69% в июне, а в годовом — до 6,46% с 6,5% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.

"В июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,31%, по сравнению с декабрем 2020 года — 104,51% (в июле 2020 года — 100,35%, по сравнению с декабрем 2019 года — 102,99%)", — говорится в сообщении.

В соответствии с открытыми данными Росстата, в июне инфляция в РФ составила 0,69% — это самая высокая месячная инфляция для июня с 2012 года, когда она составляла 0,89%. В годовом выражении цены выросли на 6,5% — самый высокий уровень с августа 2016 года, когда инфляция составляла 6,85%.

Как отмечает Росстат, в июле рост потребительских цен на 0,6% и более зафиксирован в 22 субъектах РФ. Больше всего цены выросли в Забайкальском крае и республике Алтай (на 1,1%) в связи с удорожанием услуг на 2% и 3,5% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,1% (с начала года – на 4% и 4,8% соответственно).

На прошлой неделе Минэкономразвития в обзоре текущей ценовой ситуации отмечало, что в июле основное сдерживающее влияние на инфляцию продолжало оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию, а также сохраняющаяся дефляция в сфере услуг. Динамика цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, в целом остается стабильной, отмечало министерство.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 27 июля заявила, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы, скорее всего, будет находиться в районе текущих уровней.

Продовольственная дефляция в России в июле в месячном выражении составила 0,5% против инфляции в 0,64% в июне текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее, говорится в сообщении.

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 4,99%.

Последний раз продовольственная дефляция отмечалась в России в сентябре прошлого года, тогда цены снизились на 0,41%. Для сравнения, цены на продовольственные товары в июле прошлого года уменьшились на 0,07% в месячном выражении.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июле выросли на 0,43% к июню (по сравнению с июлем прошлого года — на 7,59%, к декабрю 2020 года — на 4,64%). Цены на плодоовощную продукцию уменьшились на 6,87% к июню, по сравнению с июлем 2020 года рост составил 6,15%, а по сравнению с декабрем — 7,79%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,77% (в годовом выражении — на 7,55%, к декабрю — на 4,77%). Цены на алкогольные напитки в июле повысились на 0,06% по сравнению с июнем, к июлю 2020 года они увеличились на 2,2%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 1,84%.