МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Стройматериалы в России подорожали за июль на 5%, говорится в материалах Росстата.

Как указывается в них, с начала года строительные материалы выросли в цене почти на 26%, по отношению к июлю прошлого года – на 30%.

"В июле продолжился рост цен на строительные материалы. Доски обрезные подорожали на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 10,5%, металлочерепица – на 7,4%, еврошифер – на 5,6%, рубероид – на 4,9%, кирпич красный – на 3,4%, стекло оконное – на 3,1%", — сообщило ведомство.