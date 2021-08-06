МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Росстат опубликовал ряд данных по изменению цен на продукты и лекарства в России в июле, следует из сообщения статистического ведомства РФ.

ПРОДУКТЫ

Капуста в России за июль подорожала на 10,8% по сравнению с июнем текущего года, чеснок — на 2,8%; одновременно картофель подешевел на 20,3%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, морковь — на 4,6%, говорится в материалах.

"В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, бананы — на 5,7%, морковь — на 4,6%", — сообщает статистическое ведомство.

Кроме того, стоимость винограда снизилась на 2,5%, свежих грибов — на 2,3%. "Вместе с тем цены на капусту белокочанную выросли на 10,8%, чеснок — на 2,8%, сухофрукты — на 1,2%, яблоки и апельсины — на 0,9%", — добавляет Росстат. В России резко дорожают стройматериалы

Цены на свеклу в 18 регионах снизились на 0,1-9,9%, в 12 субъектах — на 10-19,9%, в 10 — на 20-29,9%, еще в 10 — на 30-63,6%. В свою очередь в 18 регионах свекла подорожала на 0,1-9,9%, в 17 субъектах – на 10,0-51,8%. Картофель в 12 регионах подешевел на 0,1-9,9%, в 28 — на 10-19,9%, в 23 — на 20-29,9%, в 10 — на 30-46,5%. В Чукотском автономном округе цены не изменились.

В восьми субъектах РФ цены на картофель выросли на 0,1-9,9%, в трех — на 10-23,8%. Цены на огурцы в восьми регионах снизились на 0,1-9,9%, в 26 регионах — на 10-19,9%, в 35 регионах — на 20-29,9%, в 13 регионах — на 30-44,5%. В трех субъектах РФ цены на огурцы выросли на 0,1-33,3%, говорится в сообщении.

Помидоры в 10 регионах подешевели на 0,1-9,9%, в 42 — на 10-19,9%, в 24 — на 20-29,9%, в восьми — на 30-45,5%. В Сахалинской области помидоры подорожали на 8,1%.

"Цены на морковь в 23 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-9,9%, в 10 субъектах — на 10-19,9%, в семи субъектах — на 20-41,6%. В 25 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-9,9%, в 12 субъектах — на 10-19,9%, в восьми субъектах — на 20-78,4%", — добавляет Росстат.

Рыба за июль текущего года подорожала на 2,1% по сравнению с июнем, красная икра — на 1,4%, мороженое — на 1,3%, сахар — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,4%, следует из материалов Росстата.

В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в июле подорожали на 0,43% по сравнению с июнем (к декабрю прошлого года — на 4,05%, по сравнению с июлем 2020 года — на 7,84%), крупа и бобовые — на 0,66% (к началу года — на 5,58%, в годовом выражении — на 7,65%), макаронные изделия — на 0,79% (по сравнению с началом года — на 4,88%, в годовом выражении — на 8,29%).

Мясо и птица стали дороже на 0,56% по сравнению с июнем (по сравнению с началом года — на 9,65%, в годовом выражении — на 11,43%), рыба и морепродукты — на 0,68% (по сравнению с началом года — на 6,29%, в годовом выражении — на 9,78%), молоко и молочная продукция — на 0,45% (по сравнению с началом года — на 2,84%, в годовом выражении — на 4,36%), сливочное масло — на 0,29% (к началу года — на 2,9%, в годовом выражении — на 4,92%).

"Среди прочих продовольственных товаров подорожали: рыба живая и охлажденная — на 2,1%, печень говяжья, икра лососевых рыб, майонез — на 1,4-1,8%", — сообщает статистическое ведомство. Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,5%, прирост цен на подсолнечное масло составил 0,4%. Куриные яйца подешевели на 2,2%.

"Среди прочих продовольственных товаров подешевели: соки фруктовые — на 0,5%, масло оливковое — на 0,3%, баранина (кроме бескостного мяса), креветки мороженые, кофе в зернах или молотый — на 0,2%, пшено, чай, пиво — на 0,1%", — добавляет Росстат.

Цены на мясные консервы для детского питания и рыбные консервы в томатном соусе, куриные окорочка, соленую, маринованную, копченую рыбу, плавленые сыры, гречку, жирный творог, мороженое, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, печенье, кексы, рулеты, сухие супы в пакетах выросли на 1,0-1,3%.

Кроме того, в июле подорожали свинина, мясокопчености, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, филе сельди, натуральные рыбные консервы и консервы с добавлением масла, маргарин, национальные сыры и брынза, творожные сырки, глазированные шоколадом, сгущенное молоко с сахаром, овощные консервы для детского питания, манная, овсяная и перловая крупы, горох и фасоль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, какао, соль, хлопья из злаков (на 0,7-0,9%).

ЛЕКАРСТВА

Корвалол, седативный препарат на основе фенобарбитала, часто используемый пожилыми людьми с заболеваниями сердца, в июле по сравнению с июнем подорожал на 1,8%, троксерутин, препарат для лечения вен, — на 2%, следует из данных Росстата. В России предложили сократить перечень отпускаемых без рецепта лекарств

"Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,7%, в том числе троксерутин – на 2%, корвалол, левомеколь – на 1,8%", — сообщает Росстат. В целом в июле медикаменты выросли в цене к июню на 0,34%, с начала года — на 2,54%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 6,5%.

Флуоцинолона ацетонид — противовоспалительное лекарственное средство, — а также гепарин натрия, являющийся антикоагулянтом, подорожали на 1,6%. Цена на валокордин, линекс, бромгексин, нимесулид, на метамизол натрия, известный как анальгин, на аллохол, таурин и йод выросла на 0,7-1,3%. Комбинированные анальгетики подешевели на 1,2%, алмагель – на 1,1%, валидол – на 0,4%.

"Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились", — говорится в сообщении. При этом ибупрофен подорожал на 0,7%, ацетилсалициловая кислота (аспирин) – на 0,6%, панкреатин – на 0,5%. Лоратадин (антигистаминное — ред.), глицин, смекта, амброксол, апиксабан (антикоагулянт — ред.), дротаверин (спазмолитик- ред.), лоперамид (для лечения диареи — ред.) подорожали на 0,2-0,4%.

В таких же пределах, на 0,2-0,4%, выросли цены на умифеновир, известный как арбидол, и хлоргексидин. Амоксициллин с клавулановой кислотой подешевел на 1,5%, осельтамивир (противовирусный препарат — ред.) – на 1,2%, супрастин, колекальциферол (витамин Д3) и азитромицин – на 0,2-0,4%.

Статведомство также сообщило, что отечественная вата в июле подорожала на 0,7% по сравнению с июнем, аппараты для измерения артериального давления и одноразовые шприцы – на 0,5%, бинты и электронные термометры – на 0,2%. Безртутные термометры с применением галинстана (сплав из галлия, индия и олова — ред.) подешевели на 0,9%.