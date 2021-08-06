МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе стабильности российского рынка акций по главным биржевым индексам и ослабления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи останется около отметки 3812 пунктов, РТС сползет на 3 пункта до 1631 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 1,2 доллара до 72,4 доллара за баррель, курс евро на форексе — более чем на 0,5 цента выше 1,182 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара вырастет на 10 копеек, до 73,55 рубля, евро – на 70 копеек, до 87 рублей, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Ключевые факторы для мировых рынков остаются прежними: риторика ФРС управляет настроениями на рынках акций и облигаций, тогда как опасения полноценного разрастания четвертой волны пандемии в мире больше влияют на сырьевые площадки, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Определенное напряжение также исходит с фондового рынка Китая, где периодически возникают волны снижения, добавляет он.

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"Парадокс сложившейся ситуации заключается в том, что негативная статистика по коронавирусу, как и противоречивые показатели по рынку труда США подпитывают веру инвесторов то, что ключевые регуляторы будут вынуждены отложить сворачивание стимулов и ужесточение денежно-кредитных условий", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка напоминает, что из наиболее значимой статистики, способной повлиять на рынок, можно выделить индекс потребительских цен в США в июле, который должен указывать на замедление инфляции в стране.

Выйдут также еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице в США, которые, по прогнозу аналитика, должны продолжить снижаться, а также индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана.

"В общерыночном разрезе позитивным фактором остается сильный сезон корпоративных отчетностей за второй квартал 2021 в США. По данным FactSet, корпоративные отчёты в 88% случаев показывают прибыль выше ожиданий аналитиков. На будущей неделе квартальные финрезультаты представят eBay, Disney, BioNTech, Tyson Foods, Sysco, EON, Airbnb, Baidu и другие", — добавляет Бахтин.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ

На будущей неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК опубликуют ежемесячные доклады, в которых важное место будет уделено влиянию растущей заболеваемости коронавирусом на спрос на нефть, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о главном факторе курсообразования рубля.

"В то время как большая часть Старого и Нового света уже отказались от стратегии "нулевого ковида", в Юго-Восточной Азии, и, самое главное, в Китае, она по-прежнему превалирует. Несмотря на высокий охват вакцинацией, в Китае вводятся все новые и новые ограничения, касающиеся транспорта, а значит и потребления топлива", — отмечает он.

Пока за счет стагнации добычи в Иране рынок нефти выглядит достаточно сбалансированным, однако, существенное ухудшение прогнозов по спросу может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, а значит и на курс рубля, считает Вайсберг.

Уже сейчас растет спрос на защитные активы, поэтому прогноз по доллару на неделю — рост в диапазоне 74,5-75 рублей, оценивает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Курс доллара ожидается в диапазоне 72,5-74,5 рубля, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что в начале недели на фондовом рынке может продолжиться положительная динамика, но затем вероятен переход в боковик или коррекцию. Целью снижения может стать отметка 3700 пунктов по индексу Московской биржи, добавляет он.

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Соловьев положительно оценивает ближайшие перспективы рынка и считает, что индекс Мосбиржи сможет обновить исторические максимумы уже на ближайшей неделе, чему будет способствовать крепость товарных рынков и стабильность рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе сохраняют базу для развития восходящего движения и возвращения в район локальных максимумов 3900 и 1670 пунктов при удержании поддержек 3780 и 1615 пунктов соответственно, прогнозирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Помочь рынку продвинуться выше может сохранение мирового аппетита к риску, а также дальнейший коррекционный отскок по нефти (который, впрочем, может быть ограничен районом 73 долларов и 71 долларов по Brent и WTI). Повлиять на динамику нефтяного рынка при этом могут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА", — добавляет она.

"Спрос на российские активы сохраняется даже в условиях усиления волатильности в нефти. При этом "черное золото" все больше "нервничает" из-за усиления ограничений в условиях новой волны пандемии, но стоимость энергоносителя поддерживает напряженность в Ормузском проливе. Вместе с тем, стоит отметить и другой фактор – желающих продавать активы, как, впрочем, и покупать, сейчас на нашем рынке довольно немного и из-за пика сезона отпусков", — говорит Бахтин.

В связи с этим на будущей неделе можно также предвидеть сохранение относительно невысокой волатильности биржевых индексов и валютных пар, добавляет он.

В целом, по совокупности факторов эксперт ожидает преимущественно боковой динамики на российском рынке с попытками роста в направлении 3850-3870 пунктов по индексу Мосбиржи.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Из корпоративных отчетов на локальном рынке в фокусе финансовые результаты "Русагро", Х5, Fix Price "Русала", "Алросы", "Роснефти", "Юнипро", ОГК-2 и "Мосэнерго" и операционные результаты "Полюса" за второй квартал, из важной статистики отметим данные по инфляции и внешней торговли США, торговому балансу России, промпроизводству и торговому балансу в еврозоне, напоминает Ващенко.

По его мнению, лучше рынка будут торговаться акции телекомов и энергетики, а аутсайдерами могут стать бумаги сырьевого и банковского сектора.

Совет директоров "Русала" рассмотрит вопрос по дивидендам, что может стать значимым событием для динамики акций эмитента, которые в последнее время пытаются восстановить свои позиции, замечает Кожухова.