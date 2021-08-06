МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Смертность в России в июне в годовом выражении выросла на 14,1%, рождаемость также выросла — на 4,5% год к году, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в июне текущего года умерло около 185,6 тысячи человек (в июне 2021 года — 162,8 тысячи), а в январе-июне — 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (946,5 тысячи человек).

Рождаемость в прошлом месяце выросла на 4,5% в годовом выражении — в июне 2021 года родилось 123,8 тысячи младенцев против почти 118,5 тысячи в июне прошлого года.

За январь-июнь 2021 года в России на свет появилось 678,1 тысячи человек — это на 0,4% меньше, чем в январе-июне 2020 года, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.

Естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года).

КОРОНАВИРУС

Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу. Эксперты узнали, что пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину

По данным ведомства, в июне текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 881 человека, а в 2 865 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

По уточненным данным ведомства, в мае коронавирус стал основной причиной смерти 15 259 человек, смертельные осложнения вызвал у 987 человек, и в 2 750 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 153 тысячи 468 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.

В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).

БРАКИ

Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7 тысячи, свидетельствует данные Росстата.

Как следует из статистики ведомства, в июне 2020 года было зарегистрировано 68,4 тысячи браков, что касается разводов — в июне 2020 года их было 45,9 тысячи.

За январь-июнь число разводов в России также выросло — на 39,4% (307,5 тысячи против 220,7 тысячи разводов в январе-июне 2020 года); браки выросли на 34,5% год к году (368,4 тысячи в январе-июне 2021 года против 273,9 тысячи за аналогичный период прошлого года).