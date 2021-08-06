ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии, передает корреспондент РИА Новости. Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании завода.

"Важно, что на заводе применены передовые технологии и решения, лучшие мировые практики, и при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жёстким экологическим требованиям", — подчеркнул глава государства. С видеообращением к участникам мероприятия выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Старт производству был дан символическим нажатием кнопки, в котором приняли участие Путин, глава Башкирии Радий Хабиров и владелец группы компаний" Ласселсбергер" Йозеф Ласселсбергер. Перед церемонией открытия президент также осмотрел производственно-технологическую площадку завода.

Инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга "Ласселсбергер" – одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по данному проекту составил 5,7 миллиарда рублей.

На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.

В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.

Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.

Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.

У России большие планы в строительстве – как дорожном, так и промышленном, новый цементный завод в Башкирии поможет закрыть ее потребности в этом материале, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия завода в Абзелиловском районе республики.

"Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Вы знаете, что у нас очень большие планы на стройки – и в жилищном строительстве, и в дорожном строительстве, и в промышленном строительстве. Безусловно, этот материал – один из ключевых материалов, обеспечивающих строительный комплекс, будет востребован – более того, позволит полностью закрыть текущие потребности нашей страны в таком важном материале, как белый цемент", — сказал Путин.

Он поздравил всех с успешной реализацией этого крупного инвестиционного проекта и отметил, что ввод в эксплуатацию данного предприятия является хорошим примером тесного инвестиционного сотрудничества между Россией и Австрией.