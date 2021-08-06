МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Вопрос о прекращении программы "плоских" тарифов "Аэрофлота" сегодня не стоит, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Плоские" тарифы принимает совет директоров "Аэрофлота", в частности, и, как вы помните, я (будучи гендиректором "Аэрофлота" — ред.) каждый год подтверждал их у президента страны, потому что для "Аэрофлота" это тяжелая нагрузка, это очень большие деньги. И "Аэрофлот" должен понимать, что он не просто наносит себе убыток, теряет упущенную выгоду, но для него эта программа означает выполнение социально значимых задач. Поэтому вопрос сегодня о прекращении "плоских" тарифов не стоит", — сказал Савельев.

"Именно поэтому в сложный период пандемии, несмотря на потери, которые "Аэрофлот" несет из-за того, что рейсы за рубеж не восстановились (а они приносят ему порядка 60% дохода, на всякий случай), "Аэрофлот" продолжает финансировать эту программу, и надо отдать должное коллегам — они вопроса о ее завершении не ставят. Это будет продолжаться", — продолжил министр.

"Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Плоские" тарифы действуют на рейсах на Дальний Восток, в Крым и Калининград.