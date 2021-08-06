МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле в среднем по России составил 2,3%, в том числе на жилищные — 0,74%, а на коммунальные — 3,59%, сообщил Росстат. В России резко дорожают стройматериалы

"В июле рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги наблюдался во всех субъектах Российской Федерации. При этом жилищные услуги более всего подорожали: в Калининградской области – на 18,3%, Севастополе – на 5,1%, Забайкальском крае – на 4,8%. Наибольшее увеличение тарифов на коммунальные услуги зафиксировано: в Удмуртской Республике – на 6,8%, Кемеровской и Новгородской областях – на 6,4%, Республике Саха (Якутия) – на 6,2%", — отмечает ведомство.

В годовом выражении, то есть к уровню июля 2020 года, тарифы ЖКХ в целом по стране выросли на 4,2%, в том числе жилищные — на 3,62%, а коммунальные — на 4,14%.

Стоимость услуг связи в России в июле уменьшилась на 0,23% по сравнению с июнем, а с начала года — выросла на 0,16%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с июлем 2020 года услуги связи подешевели на 1,2%. При этом, как указывает статистическое ведомство, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи за июль снизилась на 0,5%.

Электротовары и другие бытовые приборы в России за месяц подорожали на 0,46%, с начала года — на 1%, а в годовом выражении — на 3,77%. Телерадиотовары в июле выросли в цене на 0,98%, с начала года — на 5,17%, а по сравнению с июлем 2020 года — на 4,99%.

В частности, как отмечает Росстат, за месяц подорожали телевизоры, мониторы для настольных компьютеров, бытовые плиты и электроутюги. Вместе с тем снизились цены на ноутбуки, флеш-накопители USB, беспроводные наушники, электропылесосы, электрочайники.