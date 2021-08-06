МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2021 года, по предварительным данным, составила 17,7 миллиона человек, или 12,1% населения, следует из данных Росстата. Росстат рассказал о месячном росте тарифов ЖКХ

Статистическое ведомство отмечает в публикации, что в связи с изменением порядка и периодичности расчета величины прожиточного минимума некорректно сравнивать показатели численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в первом и втором кварталах 2021 года с данными предыдущих периодов. Изменения вступили в силу с начала 2021 года.

В публикации в пятницу Росстат также обнародовал данные по уровню бедности в России в первом квартале текущего года: доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2021 года составила 14,4% (21,1 миллиона человек).

По первому полугодию в целом численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 19,1 миллиона человек (13,1% от общей численности населения).

Величина прожиточного минимума в 2021 году в расчете на душу населения составляет 11 653 рубля, в том числе среди трудоспособного населения — 12 702 рубля, среди пенсионеров — 10 022 рубля, среди детей — 11 303 рубля.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента России Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).