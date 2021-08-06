МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Снижение уровня бедности в РФ связано со стабилизацией рынка труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с детьми, заявили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым во втором квартале 2021 года уровень бедности в РФ снизился с 14,4% до 12,1%.

"Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малообеспеченных семей с детьми", — прокомментировали в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что с начала второго квартала – с 1 апреля 2021 года – начали действовать новые правила по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте трех-семи лет. Росстат рассказал о месячном росте тарифов ЖКХ

Если прежде семьи получали пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то с 1 апреля пособия стали назначать в размере 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, существенно снизился уровень безработицы: если в декабре прошлого года уровень безработицы составлял 5,9%, в январе 2021-го — 5,8%, то в июне – 4,8%.

Также с 1 июля введены дополнительные выплаты для малообеспеченных семей – пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.

С 2021 года механизм социального контракта распространен во всех регионах страны.

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