МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд признал инвестора Калви виновным в растрате

"Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества", — огласила приговор судья Анна Сокова.

В частности, Калви получил назначил 5 лет 6 месяцев условно, а француз Филипп Дельпаль — четыре с половиной года условно.

По мнению судьи, нет оснований сомневаться в выводах экспертизы и показаниях специалистов, которые подтвердили доводы следствия о стоимости спорных активов. В приговоре подчеркивается, что доказательства обвинения вызывают доверие в своей совокупности, а дело было возбуждено законно уполномоченным лицом при наличии повода и основания.

В качестве смягчающего обстоятельства судья учла возмещение вреда банку "Восточный".

"Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества… Назначить (Калви — ред.) наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно", — огласила приговор судья Анна Сокова.

Суд обязал Калви во время условного осуждения не менять место жительства без уведомления надзирающего органа, лично являться в инспекцию. В счет наказания зачли время, проведенное им в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий.

Помимо этого, суд прекратил производство по иску на 2,5 миллиарда рублей, заявленному к фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемым в растрате.

"Производство по иску прекратить в связи с возмещением вреда", — огласила приговор судья Анна Сокова.

Иск был заявлен банком "Восточный" еще на стадии следствия, но позднее фигуранты дела погасили ущерб и заключили мировое соглашение. Иск был отозван еще в суде.

Сообщается, что суд снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"Обеспечительный арест, наложенный на недвижимость и счета в банке "Восточный", отменить", — решила судья.