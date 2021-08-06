МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви позже решит вопрос об обжаловании приговора по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей.

В пятницу вечером Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Калви осужден на 5,5 лет условно.

"Мы с адвокатами изучим полный текст приговора и примем решение о дальнейших шагах", — заявил Калви журналистам после оглашения приговора. Суд назначил всем фигурантам дела Baring Vostok условные сроки

Он не стал отвечать, будет ли продолжать инвестиционную деятельность в России. "Пока я не буду отвечать на вопросы", — сказал Калви журналистам.

Дело рассматривается с декабря 2020 года. В растрате в особо крупном размере обвинялись семь человек. Никто вину не признал.

Следствие полагает, что Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.

Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.

Компания Baring Vostok заявила, что получившие условный срок фигуранты дела о растрате 2,5 миллиарда рублей — невиновны, а приговор суда "безосновательный".

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант — француз Филипп Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.

"Наши коллеги невиновны, а уголовное дело, так же как и приговор суда первой инстанции по нему, — безосновательны. Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк "Восточный", что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела, и показания всех свидетелей", — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Всем вменялась растрата в особо крупном размере и грозили максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признал.

Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.

Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".

Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".

В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".