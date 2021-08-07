МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами: доля тех, кто имеет отрицательный опыт взаимодействия с ними, выросла до 18% с 16% годом ранее, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила исследование в июле среди 5,1 тысячи россиян в возрасте 18-60 лет из всех регионов страны. Под нелегальными кредиторами понимались любые компании, которые выдают заемные средства, не имея лицензии Банка России или не состоя в реестре регулятора. Эксперт рассказал, как сэкономить при оформлении ипотеки

"По итогам предыдущего опроса о наличии собственного отрицательного опыта по этой линии сообщали 16% опрошенных, сейчас это количество увеличилось до 18%. Тех, кто не имеет личного опыта, при этом у них есть знакомые, друзья или родственники, у которых подобный опыт был, тоже стало больше — 29% против 26% годом ранее", — выяснили аналитики.

Количество россиян, которые осведомлены о нелегальных кредиторах благодаря средствам массовой информации, также увеличилось — до 37% с 33% годом ранее.

В то же время число тех, кто впервые слышит о нелегальной деятельности на этом рынке, сократилось с 22% до 14%. Оставшиеся 2% дать однозначный ответ затруднились.

"В течение прошедшего года в условиях снижения доходов населения и сохранения потребности в заемных средствах нелегальные участники рынка наращивали активность.

Как следствие, мы видим рост количества тех, кто непосредственно сталкивался с ними, или слышал о таком опыте от знакомых", — прокомментировала гендиректор компании Ирина Хорошко.

По ее словам, за год расширился и географический охват "черных" кредиторов. Традиционно больше всего теневых игроков было в крупных регионах, но сейчас их доля в общем объеме постепенно размывается.