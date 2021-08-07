МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина.

"Человеческий труд профессионалов, которые способны разбираться в механике, в пути, обеспечении перемещения из одного места в другое, всё равно будет востребован. К примеру, нам часто задают вопрос, заменят ли роботы учителей, не будут ли они работать с детьми, не попадут ли педагоги на улицу?", — начала собеседница агентства.

"Роботы уже сейчас способны передавать необходимый поток информации, их ценность заключается в том, что они могут это делать в постоянном режиме на неограниченное количество людей. Но робот транслирует ту информацию, которую в него закладывает человек, без человека не обойтись в любом случае", — пояснила она. Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе

Яныкина уверена: останутся и будут продолжать свою деятельность те, кто создают новые знания и потом транслируют их новому поколению – это педагоги, исследователи, ученые, представители профессорско-преподавательского состава вузов, которые ведут научные исследования и создают новые знания. Пока еще искусственный интеллект не дошел до такой фазы, когда он сам будет генерировать полезные знания, именно в масштабном формате, отметила она.

Само же образование, по ее мнению, может трансформироваться в такую форму, которая еще не представляется. "Через условные 10 лет, возможно, не будет ни планшетов, ни смартфонов как таковых, будет гиперинтегрированная образовательная среда или среда развития человека, в которую человек будет погружаться чуть ли не с рождения. Причем не до физической смерти, а до цифровой смерти его аватара", — предполагает Яныкина.

Она отметила, что обучение должно будет строиться под индивидуальные особенности каждого человека. Умные устройства, по представлениям эксперта, будут сшиты между собой, чтобы более точно определять, какое у человека состояние, настроение, потребность.