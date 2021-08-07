МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Экономика России может восстановиться от последствий пандемии в случае, если граждане начнут больше трудиться, заявил в беседе с Ura.ru депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев. Глава WhatsApp назвал новую идею Apple системой слежки

"Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", — отметил парламентарий.

По его мнению, сейчас в России нет инструментов, которые позволили бы перевести трудящихся на четырехдневку.

"Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована", — пояснил он свою позицию.

Напомним, о возможности ввести в России в будущем четырехдневную рабочую неделю заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев. на тот момент он занимал пост премьер-министра страны. Позднее он отметил, что на такой режим труда и отдыха необходимо переходить постепенно. Первоначально нужно провести эксперименты в отдельных регионах и компаниях.