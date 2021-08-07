МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Ряд жителей Новокузнецка обнаружили в субботу несканкционированное списание средств с транспортных карт, передает портал City-n.ru. Россиянам рассказали, почему не нужно ездить с почти пустым баком

Так, сначала женщина сообщила в редакцию издания о списании трёх миллионов рублей, а позже другой новокузнечанин рассказал, что у него после поездки в автобусе списали почти двадцать миллионов рублей. Таким образом, баланс карты у него ушёл в минус.

"Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабёж? Я что, купил полностью этот автобус?" — удивился мужчина.

Позже Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка обратилось к горожанам с просьбой временно не использовать транспортные карты для оплаты проезда. В администрации сообщили, что списания стали результатом сбоя, произошедшего при обновлении программного обеспечения системы валидации, а также, что специалисты работают над устранением неполадки.