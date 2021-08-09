МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии, говорится в сообщении британского правительства. Лукашенко заявил о готовности расследовать инцидент с Ryanair

Отмечается, что дополнительные санкции следуют за введенными Великобританией 21 июня в координации с США, Канадой и ЕС ограничениями в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

"Авиационные меры включают предотвращение пролетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

Кроме президента Белоруссии, эти санкции относятся к его старшему сыну Виктору Лукашенко, пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт, главе администрации Игорю Сергеенко, главе комитета госбезопасности Ивану Тертелю, главе Минобороны Виктору Хренину, главе МВД Ивану Кубракову.

Также страна вводит торговые санкции, в том числе в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения.

"Торговые санкции вводятся в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения, что направлено на сокращение объема доходов, поступающих режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и ограничение его доступа к товарам, которые могут привести к репрессиям в отношении белорусского населения", — говорится в сообщении.

Санкции Британии, в том числе, запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

"Финансовые меры предусматривают запрет на покупку находящихся в обращении ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных государством и государственными банками, а также предоставление кредитов", — говорится в сообщении.

"Всеобъемлющий ответ также будет включать запрет на предоставление страхования и перестрахования белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия", — добавляют в британском правительстве.

ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции. Лукашенко рассказал о перспективах интеграции Белоруссии и России

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.