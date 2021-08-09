МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-июне вырос на 30,3% в годовом выражении и составил 123,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Евросоюз вырос на 32,8%, составив 78,487 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС увеличился на 26,1% — до 44,713 миллиарда долларов.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 35,7% с 35,3% годом ранее. ФТС отчиталась об экспорте в энергетической сфере

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С КИТАЕМ

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Китай вырос на 26,6% и составил 30,443 миллиарда долларов, импорт в Россию из КНР — подскочил на 28,8%, до 31,453 миллиарда долларов.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,1% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С США

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-июне составил 16,143 миллиарда долларов, увеличившись на 30,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из России в США составил 7,794 миллиарда долларов (рост на 40,2%), импорт в Россию из Штатов — 8,349 миллиарда (рост на 21,9%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,7% с 4,6% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С ТУРЦИЕЙ

Оборот торговли между Россией и Турцией в январе-июне составил 14,225 миллиарда долларов, увеличившись на 43,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Турцию составил 11,15 миллиарда долларов (рост на 44,9%), импорт в Россию из Турции — 3,075 миллиарда (рост на 39,6%).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,1% с 3,7% годом ранее. Все решают месяцы. Когда выгодно дать банку в долг

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С БЕЛОРУССИЕЙ

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-июне вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,462 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 10,288 миллиарда долларов (рост на 48%), импорт в Россию из Белоруссии — 7,174 миллиарда (увеличение на 23,8%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 5,1% с 4,8% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С УКРАИНОЙ

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне составил 5,183 миллиарда долларов, увеличившись на 7,8% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 3,322 миллиарда долларов (рост на 9,5%), импорт в Россию с Украины — 1,86 миллиарда (увеличение на 4,9%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,8% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С ИРАНОМ

Оборот торговли между Россией и Ираном в январе-июне составил 1,663 миллиарда долларов, увеличившись на 39,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Иран составил 1,124 миллиарда долларов (рост на 44,4%), импорт в Россию из Ирана — 538,6 миллиона долларов (увеличение на 31,3%).

Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 0,5% с 0,4% годом ранее.