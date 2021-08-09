МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Канада ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Британия вводит новые санкции против Белоруссии

"Министр иностранных дел Марк Гарно объявил сегодня о новых санкциях в рамках Акта о специальных экономических мерах в ответ на продолжающиеся грубые систематические нарушения прав человека в Белоруссии. Эти новые меры накладывают ограничения на ключевые секторы экономики Белоруссии и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам", — говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

Согласно заявлению, канадские санкции затронут такие секторы, как ценные бумаги, инструменты денежного рынка, заемное финансирование, страхование, нефтепродукты и калийная продукция.

В заявлении также говорится, что Канада запрещает операции с ценными бумагами, выпущенными в Белоруссии, Беларусбанком, Белинвестбанком и Белагропромбанком.