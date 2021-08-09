США вводят новые санкции против Белоруссии
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. США вводят новые санкции в отношении Белоруссии, сообщили в Белом доме.
https://1prime.ru/state_regulation/20210809/834410607.html
Курсы валют
Эксперт рассказал, почему рубль не может рухнуть
Пенсии
В ПФР рассказали, как увеличить накопительную пенсию
Нефть
Saudi Aramco отчиталась о чистой прибыли за второй квартал года
Инцидент с Ryanair
Лукашенко заявил о готовности расследовать инцидент с Ryanair
Отпуск-2021
Россияне рассказали, почему решили поехать в Египет после перерыва
Торги
Рубль немного укрепляется на попытках нефти скорректироваться вверх
Личный кошелек
Все решают месяцы. Когда выгодно дать банку в долг
Авто
Водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. США вводят новые санкции в отношении Белоруссии, сообщили в Белом доме.
https://1prime.ru/state_regulation/20210809/834410607.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.