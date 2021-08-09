МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Высокий уровень дифференциации доходов – типичное явление для столичных агломераций, где располагаются крупнейшие финансовые организации, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Все решают месяцы. Когда выгодно дать банку в долг

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование, согласно которому Москва стала лидером по зарплатному неравенству в России. Так, согласно исследованию, в столице наименее оплачиваемые 10% сотрудников после вычета налогов получают около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10% — 357,5 тысячи рублей, то есть в 17,9 раза больше. При этом средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Москвы составляет 98,2 тысячи рублей, говорится в исследовании.

"В целом более высокий уровень дифференциации доходов – это типичное явление для столичных агломераций, где располагаются головные офисы крупнейших компаний и крупнейшие финансовые организации. Для международных сравнений неравенства в распределении доходов чаще всего используется индекс Джини. По этому показателю Москва стоит в одном ряду с крупнейшими городскими агломерациями мира", — сообщил Пуртов.

Он добавил, что, по данным компании Euromonitor International, в 2020 году в Москве индекс Джини составлял 41%. В Нью-Йорке, Берлине и Стамбуле этот показатель был выше – 50%, 48% и 46% соответственно. Несколько ниже, чем в Москве, но все же на сопоставимом уровне, индекс Джини был в Париже и Лондоне – 35% и 32% соответственно.

"Говоря о динамике, в столице индекс Джини за последние годы существенно снизился: с 50,5% в 2010 году до 41,0 % в 2020 году. Снижение индекса в Москве с 2010 года на 9,5 процентных пунктов — самое значительное из всех регионов России", — добавил министр.