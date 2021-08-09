МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом, белорусские власти хотели бы получить финансирование через Евразийский банк развития. США вводят новые санкции против Белоруссии

"Мы не просили (у России – ред.) ничего заоблачного. По-моему, … рефинансирование долга. Если бы нам россияне, дополнительно говорю, помогли с кредитованием через Евразийский банк, благодарны были бы исключительно в связи с пандемией", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время "Большого разговора с президентом". Он напомнил, что крупные государства и организации помогают тем государствам, которые "сами не могут переварить пандемию".

"Есть такая помощь, и МВФ нам выделил миллиард долларов, но наши беглые (оппозиция Белоруссии – ред.) подняли вой: "Нельзя давать режиму эти деньги". А эти деньги — под COVID, мы уже полтора миллиарда (долларов – ред.) истратили на лечение людей, это была хорошая поддержка. Не выделили. Мы были бы благодарны, и я сказал (президенту России – ред.) Путину, если бы через Евразийский банк (дали — ред.)", — продолжил белорусский президент.