МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Москва вводит персональные санкции против ряда подданных Великобритании в ответ на заявление Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, заявил МИД РФ. США вводят новые санкции против Белоруссии

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", — говорится в заявлении МИД.

Уточняется, что эти меры введены в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", — отметили в МИД.

В министерстве пояснили, что "под надуманными и абсурдными предлогами" правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за "якобы имевших место нарушений прав человека" в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях". США ввели очередные санкции против трех российских компаний

Москва считает эти выпады Лондона "наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении", а именно — стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке. В МИД РФ констатируют, что после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и "для демонстрации лидерства в кампании очернительства России".

"Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя", — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.