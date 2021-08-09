ЦЮРИХ, 9 авг — ПРАЙМ. Сокращение выбросов углекислого газа до 2030 года позволит создать около 400 миллионов рабочих мест и добавить 10 триллионов долларов к стоимости бизнеса, заявил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде, комментируя доклад экспертной группы ООН. Аналитики оценили влияние углеродного сбора ЕС на российский экспорт

В понедельник Международная группа экспертов по климату (МГЭИК) ООН опубликовала доклад. Среди прочих в нем содержится вывод о том, что если немедленно начать широкомасштабное сокращение выбросов парниковых газов и довести их до нуля, повышение средней температуры на планете в рамках глобального потепления к 2050 году может составить меньше 1,5 градуса по Цельсию.

"Сокращение выбросов углекислого газа может создать почти 400 миллионов новых рабочих мест и 10 триллионов долларов США стоимости бизнеса к 2030 году. Мы не можем перестать бороться с пожарами и наводнениями, но мы должны действовать сейчас, чтобы дать будущее и шанс на борьбу", — сказал Бренде в видеообращении, опубликованном в Twitter ВЭФ.

По его словам, на промышленность приходится почти треть мировых выбросов. В связи с этим ВЭФ работает с более чем 400 мировыми компаниями над сокращением выбросов в таких областях, как судостроение, авиация и металлургия.