МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство Латвии единогласно поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Причиной стало резкое увеличение числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну, заявила во вторник глава латвийского МВД Мария Голубева. США вводят новые санкции против Белоруссии

За минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов, сообщил глава государственной пограничной охраны Латвии Гунтиса Пуяца.

"Правительство приняло решение о введении режим чрезвычайной ситуации на границе. Укрепление границы начинается немедленно", — написала Голубева в своем профиле в Twitter.

Соседняя с Латвией Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".