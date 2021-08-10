ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Сенат США принял законопроект о развитии инфраструктуры страны на 1,2 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. Лимит исчерпан: что ждет мировую экономику, если Америка объявит дефолт

Законопроект поддержали 69 сенаторов, 30 были против.

Речь идет о крупнейших вложениях такого рода в новейшей истории. Администрация Джо Байдена считает, что такого рода вложения помогут США остаться впереди в конкуренции с другими странами, прежде всего с КНР.

Законопроект поддержали в сенате демократы и часть республиканцев. Белый дом также поддерживает законопроект, однако его принятие в палате представителей в нынешнем виде не гарантировано, поскольку демократы в палате согласны рассматривать его только в паре с дополнительными расходами на 3,5 триллиона долларов.

План по инфраструктуре включает сотни миллиардов долларов на строительство дорог и мостов, инфраструктуру чистой энергии, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты. Инициаторы законопроекта считают, что его получится профинансировать за счет не потраченных средств из экстренных фондов, "таргетированных" пошлин на корпоративных пользователей инфраструктуры, более жесткого режима взимания налогов с криптовалют, а также за счет более значительного экономического роста. Однако внепартийное Бюджетное управление конгресса с этим не согласилась и подсчитало, что законопроект в случае принятия добавит более 250 миллиардов долларов к дефициту бюджета за 10 лет.