МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Мария Петренко. Власти и производители минеральных удобрений договорились о скидках для крестьянско-фермерских хозяйств. Их поддержка среди других мер должна благоприятно сказаться на малом и среднем бизнесе, который, в конечном итоге, должен активно развиваться, дабы препятствовать резким скачкам цен на продукты. Стало известно, когда в России подешевеет "борщевой набор"

Масштабные государственные программы импортозамещения позволили многим производителям сельхозпродукции и продуктов питания выйти на отечественный рынок. Выиграл ли потребитель? Можно сказать, по многим позициям точно не проиграл. Никто уже не сомневается, что в России наконец-то стали производить сыры и молочную продукцию приемлемого качества. Но как говорил классик: "в казино можно выиграть, но зарабатывать на этом не получится".

Зависимость от импорта по многим товарным группам значительно уменьшилась, однако по ряду продуктов она все еще остается высокой. Темпы импортозамещения сдерживаются рядом проблем, такими как низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, недостаточно высокая конкурентоспособность производимой продукции и, конечно, кадровый дефицит.

К тому же, доля сельского хозяйства в ВВП страны продолжает колебаться в районе 4%. Да, эта величина — сравнительно небольшая. Но кроме основного экономического показателя нельзя забывать о роли сельского хозяйства в обеспечении занятости и доходов сельского населения, и, конечно, в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Иными словами, отрасль определяет цены и доступность базовых продуктов питания для российских потребителей. Напомним, один из самых популярных овощей, морковь, еще в начале лета стоила дороже тропических фруктов и правительству пришлось принимать шоковые меры — замораживать цены на базовые продукты питания. Как такая ситуация стала возможной?

ФЕРМЕР ПРОТИВ АГРОХОЛДИНГА

Начнем с того, что агросектор в России контролируют крупнейшие агрохолдинги. От них зависит доступность и снабжение внутреннего рынка по приемлемым ценам. На сбор и цены бананов российские агрохолдинги практически не могут влиять, товар импортный. А вот поставки овощей, входящих в так называемый "борщевой" набор, более чем на 80% обеспечивают именно агромонополисты.

К сожалению, овощная продукция не относится к приоритетной сфере их внимания. Агрохолдинги заинтересованы в развитии, прежде всего, экспортных товаров (масличные, зерно, пшеница и т.п). Именно на этом они зарабатывают основные деньги. Овощи почти не идут на экспорт и выращиваются для внутреннего рынка, что монополистам не очень выгодно. Как итог — в сезон, когда собственные запасы заканчиваются, картофель и морковь приходится импортировать по высоким ценам. Российским фермерам разрешат продавать продукты на своих участках

Между тем, мировой опыт говорит о том, что продукты для внутреннего рынка лучше всего производят малые и средние фермерские хозяйства. Вдоль шоссе в районах Среднего Запада в США можно увидеть плакаты с надписями: "Один фермер кормит 75 человек". Статистика это подтверждает: 90% ферм США, которые относятся к типу малых, управляют фактически половиной (47%) всех земель в стране. На долю фермеров приходится более 20% всех сельскохозяйственных продаж.

В России эксперты наблюдают более скромные цифры, но динамика роста и урожайности фермерских хозяйств — положительная. Их доля в валовом сельскохозяйственном производстве растет на 4-5% в год и по итогам 2020 года составила более 14%. Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников отмечает, что в 2020 году площадь сельхозземель в фермерских хозяйствах достигла 25 млн га из общей площади в 79,9 млн га. Ежегодно фермерские посевные площади в России увеличиваются в среднем на 1 млн гектаров.

По оценке экспертов, именно малые и средние фермерские хозяйства выступают определенным "демпфером", амортизатором взрывного роста цен на продукты питания на внутреннем рынке, не допускают крайние формы дефицита (пустые полки) базовых продуктов потребительской корзины.

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Судить об активности этого сектора агрорынка косвенно можно и по темпам их инвестирования в развитие, закупки минеральных удобрений и ГСМ. Согласно опубликованным в СМИ данным, в первом полугодии отечественные производители сельхозтехники увеличили продажи в 1,5 раза. По оценке Минпромторга, рост производства российских сельхозмашиностроителей составил более 40% за первые полгода. Растут продажи и у иностранных участников рынка.

Специалисты уверены, что при сохранении высоких цен на сельхозпродукцию и хороших перспективах урожая в России в 2022 году рынок сельхозтехники сохранит уверенный рост. Аграрии даже выражают обеспокоенность тем, что по основной программе поддержки отрасли (постановление 1432, дает аграриям скидки на покупку техники) на 28 июля уже выдано скидок на 10,5 млрд рублей при годовом бюджете в 10 млрд рублей.

Такая активность возможна, прежде всего, за счет невиданных масштабов поддержки АПК со стороны государства. До настоящего времени на 90-100% субсидируется процентная ставка по льготным инвестиционным кредитам. На 2021 год объем бюджетных ассигнований запланирован в объеме более 80,2 млрд рублей. Не будем забывать, что ставка НДС для сельхозпроизводителей составляет 10%, а налог на прибыль 0%.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Поддержали российский АПК и производители минеральных удобрений, еще в июле зафиксировавшие цены до конца октября, то есть на весь период осенней посевной кампании. Сегодня некоторые виды удобрений обходятся российскому АПК почти в два раза дешевле, чем иностранным потребителям. В начале августа крупнейшие производители: "Фосагро", "Акрон", "Еврохим" и другие объявили о дополнительных скидках до 10% отечественным агрохозяйствам, малым предприятиям, фермерам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций из-за природных или климатических катаклизмов (лесные пожары, засухи, наводнения и др.). Россия увеличила экспорт калийных удобрений в 1,7 раза

Решения первого зампреда правительства Андрея Белоусова и вице-премьера Виктории Абрамченко касательно обеспечения аграриев необходимыми ресурсами к посевным определяют не только тактические цели — обеспечение выросшего спроса на минеральные удобрения по фиксированным ценам, но и стратегические задачи. Речь идет о реализации долгосрочных мер совместно с аграриями и производителями промышленной продукции (минудобрений), чтобы не зависеть от колебаний цен на сельхозпродукцию на мировых рынках.

Совместные действия правительства и производителей удобрений положительно оценили в крупных сельскохозяйственных регионах. "Все это поддерживает устойчивость нашего села. Ставрополье доказало, что по-прежнему является житницей России" — отметил в интервью "Российской газете" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев на стратегической сессии "Единой России" озвучил два направления программы партии: поддержка фермеров и развитие сельских территорий. Эксперты стратегической сессии отметили, что главные проблемы для развития фермерских хозяйств — ограничение прямой реализации продукции (доступ на рынок фактически монополизировали крупные торговые сети) и административные сложности получения государственной поддержки.

Есть уверенность, что кабинет правительства, успешно справившись с весенним периодом "идеального шторма" на мировых рынках, системно решит задачу поддержки российских фермеров, ведь от развития конкуренции в отечественном АПК выиграют все. Прежде всего — российский потребитель.