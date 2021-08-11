МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 3 по 9 августа оказалась нулевой, рост потребительских цен с начала года составил 4,49%, сообщает Росстат.

"За период с 3 по 9 августа 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала августа – 99,98%, с начала года – 104,49%", — говорится в сообщении.

В предыдущую неделю Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в РФ — на уровне 0,06%. Неделей ранее, как и сейчас, инфляция оказалась нулевой.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,3%.

Среди услуг Росстат отмечает подорожание проезда в метро на 0,2% и снижение средней цены поездки на отдых в Турцию на 5%.

Отслеживаемые ведомством в еженедельном режиме стройматериалы преимущественно подешевели: древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты – на 0,5%, металлочерепица – на 0,3%. Но обрезные доски подорожали на 0,8%.

По данным Росстата, инфляция в России в июле замедлилась в месячном выражении до 0,31% с 0,69% в июне, а в годовом — до 6,46% с 6,5% месяцем ранее. ЦБ РФ повысил 23 июля прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2%, а по итогам 2022 года — до 4-4,5%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы, скорее всего, будет находиться в районе текущих уровней, а вот в месячном выражении в конце лета — начале осени не исключена дефляция.